BIST 1.110
DOLAR 7,21
EURO 8,49
ALTIN 442,28
GÜNCEL

Süleyman Özışık'dan Ali Babacan'a: Siyasi zekası yok

Süleyman Özışık'dan Ali Babacan'a: Siyasi zekası yok

Süleyman Özışık'dan Ali Babacan'a: Siyasi zekası yok

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili Şamil Tayyar'dan açıklama
Milli Savunma Bakanlığından Mavi Vatan paylaşımı
Bitlis'te 36 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Okullar açılacak mı? Milli Eğitim Bakanlığından önemli açıklama
Muharrem İnce: Şimdilik parti kurma fikrim yok
ABD'den Rusya'nın aşı açıklamasına flaş yanıt
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Zonguldak'ta bir kişinin 3 aydır kayıp olan köpeğiyle kavuşma anı duygulandırdı
Rize'de heyelan anı kamerada toprak yürüdü kız ağladı anne sakinleştirdi
Nil Karaibrahimgil Twitter'da TT oldu korona üzerine yazdıkları şaşırttı
İletişim Başkanlığından şehit Eren Bülbül'e özel klip
Önce araba çarptı sonra dayak yedi
Gaziantep'te FETÖ sanığı eski kaymakama 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
ABD'li ünlü Holloywood yıldızı koronavirüsün etkisini hayranlarıyla paylaştı
Çocuğunu okula göndermeme cezası kaç para oldu 2020