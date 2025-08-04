Süleyman Özışık vefatının üçüncü yılında anılıyor

Gazeteci ve yazar Süleyman Özışık, 4 Ağustos 2023’te vefatının üçüncü yıldönümünde meslektaşları ve sevenleri tarafından anılıyor. İnternethaber’in kurucularından olan ve dijital medyanın öncülerinden kabul edilen Özışık, cesur yazıları ve gazeteciliğe kattığı yeniliklerle Türk basınında önemli bir iz bıraktı.

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Gazeteci ve yazar Süleyman Özışık, 4 Ağustos 2023’te vefatının 3. yıldönümünde meslektaşları ve sevenleri tarafından saygıyla anılıyor. 1971’de Iğdır’da doğan Özışık, medya kariyerine yerel gazetelerde başladıktan sonra Milliyet ve Akşam gibi ulusal gazetelerde çalıştı. Kardeşi Hadi Özışık ile birlikte İnternethaber.com’u kurarak dijital medyanın Türkiye’deki öncülerinden biri oldu.

Cesur yazıları ve toplumsal konulara getirdiği farklı bakış açısıyla tanınan Özışık, kanserle uzun süre mücadele etti ancak gazetecilikten kopmadı. Çalışma hayatı boyunca özgün üslubu, halkın sesi olma çabası ve dijital haberciliğe kattığı yeniliklerle hafızalarda yer edindi. Bugün, vefatının yıldönümünde, Süleyman Özışık’ın Türk basınına yaptığı katkılar ve gazetecilikteki duruşu sevgi ve saygıyla yad ediliyor.

HADİ ÖZIŞIK'TAN DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Süleyman Özışık'ın vefatının 3. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Hadi Özışık'ın paylaşımı şu şekilde:

"Sevgili Süleyman sen kutsal davana ve o davanın liderine arkanı dönmeden göçüp gittin bu dünyadan! İnan bana sen sadece benim değil her zaman savundugun o davanın mensubu kim varsa herkesin kardeşi olmuşsun… sevgiyle hasretle… mekanın cennet olsun kardeşim!"