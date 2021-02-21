Süleyman Demirel'in şapkasını haczettirdi! Şapkayı değerini verene satacak

“Süleyman Demirel iyi bir siyasetçiydi. Kendisinden çok şey örnek aldım. 2013 yılında haciz için gittiğim depoda bu şapkayı görünce hemen haczettim ve o günden beri özenle saklarım. Ticaret yapıyorum, alacaklarımı da tahsil etmek zorundayım. Şapkayla birlikte çeşitli tablolar ve özel ürünler de var. Bir tek bu şapkayı manevi değeri açısından fiyat belirleyemedim. Benden daha iyi bakacak biri olur da karşıma çıkarsa ve şapkaya layıkıyla değer vereceğine inanırsam verebilirim."