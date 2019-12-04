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Şule Çet davasında karar açıklandı! Aksu'ya müebbet hapis

Mayıs 2018'de şüpheli ölümüyle Türkiye gündemine oturan üniversite öğrencisi Şule Çet davasında sona gelindi. Davada görülen 6. duruşmada sanık Çağatay Aksu'ya müebbet hapis cezası verildi.

Ankara'da, Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in (23), geçen 29 Mayıs'ta plazanın 20'ncı katından şüpheli şekilde düşerek ölmesiyle ilgili, tutuklu sanık Çağatay Aksu müebbet hapis cezasına çarptırıldı, sanık Berk Akand’ın ise 18 yıl 9 ay hapsine hükmedildi.

Ne olmuştu?

Üniversite öğrencisi Şule Çet, 29 Mayıs 2018'de bir iş merkezinden şüpheli şekilde düşerek hayatın kaybetmişti. O sırada Çet'in yanında olan Çağatay Aksu ve Berk Akand, "cinayet" ve "cinsel saldırı" suçlarından tutuklu yargılanıyordu.

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