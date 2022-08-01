Sular durulmuyor! Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi, Ece Erken'in iddialarına sessiz kalmadı "Asıl mal kaçıran..."

Sunucu Ece Erken 27 Ocakta silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eşi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu'nun kendisini tehdit ettiğini iddia etmişti. Sosyal medyada mesajları ifşa eden Erken, eşinin ailesinin mal kaçırdığına dair iddialarda bulunup "Kardeşinin mallarına çökmüşsün" paylaşımında bulunmuştu. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ilk eşi Benan Kocadereli iddialar hakkında konuştu. Kocadereli'nin açıklamaları gündem oldu.