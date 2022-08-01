Sular durulmuyor! Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi, Ece Erken'in iddialarına sessiz kalmadı "Asıl mal kaçıran..."
Sunucu Ece Erken ocak ayında vefat eden eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun abisinin kendisini tehdit ettiğini iddia etmişti. Erken eşinin ailesinin mal kaçırdığına dair iddialarda da bulununca Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ilk eşi Benan Kocadereli'den ilk açıklama geldi.
Sunucu Ece Erken 27 Ocakta silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eşi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu'nun kendisini tehdit ettiğini iddia etmişti. Sosyal medyada mesajları ifşa eden Erken, eşinin ailesinin mal kaçırdığına dair iddialarda bulunup "Kardeşinin mallarına çökmüşsün" paylaşımında bulunmuştu. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ilk eşi Benan Kocadereli iddialar hakkında konuştu. Kocadereli'nin açıklamaları gündem oldu.
Sunucu Ece Erken ve Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu 2021'in haziran ayında sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmuş ve evlendiklerini sosyal medya hesaplarından duyurmuşlardı.
Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak'ta Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Eşinin vefatıyla sarsılan Ece Erken, şimdilerde zor günleri atlatmaya çalışırken vefat eden eşinin ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu ile kavga etmişti.
Celal Mahmutyazıcıoğlu'nun kendisini tehdit ettiğini iddia eden Erken mesajları ifşa ederek "Kardeşinin mallarına çökmüşsün" yorumunda bulunmuştu.