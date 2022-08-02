Sular durulmuyor! Ece Erken'den eski kayınbiraderi hakkında şok iddia! Sahte imza ile...

Sunuculuk kariyerinin yanı sıra oyunculukta da başarıyı yakalayan, güzelliği ile mest eden Ece Erken geçtiğimiz aylarda eşi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nu kaybetmiş, derin üzüntüsüyle sarsılmıştı. Eski kayınbiraderi Celal Mahmutyazıcıoğlu tarafından tehdit edildiğini ileri söyleyen Erken, basın mensuplarına "Korumayla gezmiyorum" demişti. Sular durulmazken, Erken eski kayınbiraderi için şok iddiada bulundu. Yeni bir iddia ortaya atan ünlü sunucu, bu kez eski kayınbiraderinin sahte imzayla sigortadan para almaya çalıştığını ifade etti. İşte haberin detayları...