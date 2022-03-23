Sular çekilince ortaya çıktı! Gören telefona sarıldı

Mahallede yaşayan Vedat Şafak, gazetecilere, çekilmenin belirli dönemlerde görüldüğünü belirterek, "Dün çekilme daha fazlaydı. Sahil boydan boya kum olmuştu. İleride dalga kıran koymuşlardı onların altı tamamen boştu. Bu aralar çekilme daha fazla oluyor." dedi.