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Sular çekilince ortaya çıktı! Gören telefona sarıldı

Sular çekilince ortaya çıktı! Gören telefona sarıldı

TEKİRDAĞ'da sular çekildi. Süleymanpaşa ilçesinde denizde yaşanan çekilmeyle kentte "Kral Yolu" olarak bilinen yolun bir kısmı da su yüzeyine çıktı. Bunu gören vatandaşlar cep telefonuna sarıldı.

Sular çekilince ortaya çıktı! Gören telefona sarıldı

Altınova Mahallesi'nde deniz suyunun yer yer 5 ile 10 metre arasında çekilmesiyle sahildeki kayalıklar ile kentte "Kral Yolu" olarak bilinen yolun bir kısmı da su yüzeyine çıktı.

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Sular çekilince ortaya çıktı! Gören telefona sarıldı

Kent sakinleri, denizdeki çekilme sonucu ortaya çıkan durumu cep telefonlarıyla görüntüledi.

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Sular çekilince ortaya çıktı! Gören telefona sarıldı

Mahallede yaşayan Vedat Şafak, gazetecilere, çekilmenin belirli dönemlerde görüldüğünü belirterek, "Dün çekilme daha fazlaydı. Sahil boydan boya kum olmuştu. İleride dalga kıran koymuşlardı onların altı tamamen boştu. Bu aralar çekilme daha fazla oluyor." dedi.

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Sular çekilince ortaya çıktı! Gören telefona sarıldı
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