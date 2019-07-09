Sular altında kalan Pusat köyü yeniden inşa edildi! Son haliyle Sivas'ın gözdesi oldu
SİVAS'ta bulunan Pusat-Özen barajının 2009 yılında su tutmasından dolayı yerle bir olan Pusat köyü, yıllar sonra tatil beldesini andıran değişimiyle şehrin en güzel mekanlarından biri haline geldi.
Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı olan, ancak ilçeye 17 kilometre uzaklıkta bulunan Pusat köyü, yeni haliyle hem yerli hem de dışardan gelen vatandaşların ilgisini çekiyor. 2009 yılında Pusat-Özen barajının su tutması ile birlikte sular altında kalan köy, şimdilerde Sivas'ın en gözde köylerinden biri. Öyle ki, köyü dışarıdan görenler, arsa bile istiyor.
Köylülerin büyük bir çabasıyla yeni yerine kurulan köy, şimdi tatil köylerini andırır hale geldi. Sessizliği ve güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakan köy baraj manzarasıyla da dikkat çekiyor.
300 senelik geçmiş: Köyde, kışın nöbetçi gibi muhtar ve bir iki tane yaşlı insan kalıyor. Bahçesi olmayan ev yok. Köy sakinleri, dağın başında bostan yapıyor. 300 senelik bir geçmişi bulunan köy, şimdilerde en popüler çağlarını yaşıyor.
Köy sakini Rıza Sepet, köylerinde ufak tefek kavgaların olduğu fakat hiç cinayetin olmadığını ifade ederek, “Köyümüzde hem kır hayatı hem de deniz hayatını yaşıyoruz. Burası 140 hane civarındadır, yazın nüfusu artar." şeklinde konuştu.