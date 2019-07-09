Sular altında kalan Pusat köyü yeniden inşa edildi! Son haliyle Sivas'ın gözdesi oldu

Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı olan, ancak ilçeye 17 kilometre uzaklıkta bulunan Pusat köyü, yeni haliyle hem yerli hem de dışardan gelen vatandaşların ilgisini çekiyor. 2009 yılında Pusat-Özen barajının su tutması ile birlikte sular altında kalan köy, şimdilerde Sivas'ın en gözde köylerinden biri. Öyle ki, köyü dışarıdan görenler, arsa bile istiyor.