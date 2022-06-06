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Süha Uygur-Filiz Senger çifti 17 yıl sonra "Evet" dedi

Süha Uygur-Filiz Senger çifti 17 yıl sonra "Evet" dedi

Usta tiyatrocu Nejat Uygur'un oğullarından tiyatrocu Süha Uygur yıllardır birlikte olduğu Filiz Senger ile 17 yıl sonra Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde nikah masasına oturdu! İki çocuğu bulunan çifti bu özel gününde aileleri ve arkadaşları yalnız bırakmadı!

Süha Uygur-Filiz Senger çifti 17 yıl sonra "Evet" dedi

Usta oyuncu Nejat Uygur'un oğlu, sevilen oyuncu Süha Uygur  birlikte olduğu Filiz Senger ile 17 yıl sonra muradına erdi. Çift aşklarını evlilikle taçlandırarak, Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde nikah masasına oturdu. 

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Süha Uygur-Filiz Senger çifti 17 yıl sonra "Evet" dedi

Çiftin iki çocuğu var.. 

İki çocuğu bulunan çift, nikah sonrası aileleri ve arkadaşlarıyla pasta kesti. Uygur-Senger çiftine sosyal medya hesaplarındaki takipçilerinden de beğeni ve mesaj yağmuru yağdı. 

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Süha Uygur-Filiz Senger çifti 17 yıl sonra "Evet" dedi

17 yıl sonra evet..

17 yıl sonra nikah masasına oturan çifti, bu özel gününde aileleri ve arkadaşları yalnız bırakmadı. 

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Süha Uygur-Filiz Senger çifti 17 yıl sonra "Evet" dedi

Uygur ailesinden mutlu kare..

Süha Uygur- Filiz Senger'in nikahında Uygur kardeşler ve anneleri Necla Uygur mutlu pozu verdiler. 

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