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Sudan'da Ömer El Beşir'e darbe girişimi

Sudan'da Ömer El Beşir'e darbe girişimi

Sudan'da darbe girişimi. Suudan ordusu devlet televizyonu binasını kuşattı ve bazı askerler içeriye girdi. Lübnan televizyonu Al Mayadeen, Sudan ordusunun Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el Beşir ve hükümeti görevden alma kararı aldığını öne sürdü.

Sudan'da ordu, devlet televizyonu ve radyosunu kuşattı, askerler içeriye girdi. Sokaklarda asker ve ordu bünyesindeki Hızlı Destek Kuvvetleri mensuplarının konuşlandığı görülüyor.

Devlet televizyonu ve radyosunda sabahın erken saatlerinden itibaren ulusal marşlar ve şarkılar yayınlanırken, alt yazıda ordunun kısa süre içerisinde önemli bir açıklama yapacağı ifadesi yer alıyor.

Uçak seferleri durduruldu

Hartum Uluslararası Havalimanında uçak seferleri durdurulurken gelen uçakların inişine izin veriliyor.

İktidar partisi yöneticileri gözaltına alındı

İktidardaki Ulusal Kongre Partisinin 100'den fazla yöneticinin Sudan istihbaratı tarafından tutaklandığı bildirildi. Tutuklananlar arasında partinin Başkanı ve eski Savunma Bakanı Abduurrahim Muhammed Hüseyin'in de bulunduğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığı Saray binası da kuşatıldı

Görgü tanıkları, ordunun başkent Hartum'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı binasını da kuşattığını ifade etti.

Öte yandan, Muhalif Sudan Meslek Odalarının (SPA) çağrısına uyan binlerce Sudanlı, başkentteki ulusal ordu karargahına doğru ilerliyor.

Ömer El Beşir'i görevden alma kararı

Al Mayadeen, Sudan ordusunun Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el Beşir ve hükümeti görevden alma kararı aldığını bildirdi. Al Hadath gazetesi, kaynaklarına dayanarak Sudan Cumhurbaşkanı el Beşir'in istifasını doğruluyor.

Ülkede protestolar düzenleniyordu

Sudan geçen yılın aralık ayından bu yana hayat pahalılığının protesto edildiği ve devlet başkanı Ömer el-Beşir'in görevi bırakmasının istendiği gösterilere sahne oluyordu.

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