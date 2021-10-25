Sudan'da darbe girişimi iddiası! Başbakanı ev hapsine aldılar

Doğu Afrika ülkesi Sudan'dan yeni bir darbe girişimi haberi geldi. Ülke medyası askeri güçlerin dört bakanının ve iktidardaki konseyin bir sivil üyesini tutukladığını, başbakan Abdullah Hamduk'un evininse sarıldığını duyurdu.

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Sudan'da bir grup askerin ülkeyi yöneten koalisyon hükümeti ortağı partilerin liderlerini tutukladığı bildirildi. Sudan'da bir grup askerin Başbakan Abdullah Hamduk'un evini kuşattığı ve zorunlu ikamete aldığı bildirildi. Ülkede internet ve telefon hatlarında kesintiler yaşanıyor.

Sudan Enformasyon Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Egemenlik Konseyi üyelerinden bazıları ve geçiş hükümetinin bazı bakanları ordu tarafından gözaltına alındı" denildi.

Ayrıntılar gelecek...