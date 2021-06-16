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YEREL

‘Sübyancılar’ diye bağırdı! Kocaeli'de 14 yaşındaki kızları taciz eden sapıkları böyle dövdüler

Demirören Haber Ajansı

KOCAELİ’de, bir grup mahalleli, küçük yaştaki kızı taciz ettiği iddiasıyla 2 kişiyi tekme tokat dövdü.

Olay, önceki gün, Körfez ilçesi Denizciler Caddesi’nde meydana geldi. İki kişi, takip ettikleri 14 yaşlarındaki kızı taciz etti. Durumu fark eden mahalleli, kızı taciz edenleri durdurup tekme tokat saldırdı. Bir kişi, "Sübyancılar" diye bağırıp şüphelilere saldırdı. Çevredekilerin araya girmesiyle, 2 kişi olay yerinden kaçtı. Mahallelinin 2 kişiye saldırdığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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