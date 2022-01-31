Şubat'ta bu tarihlere dikkat! 'Yeni dönem başlıyor' diyen Dinçer Güner uyardı: Hande Kazanova'dan 2022 burç yorumları...
Astroloji uzmanları Dinçer Güner ve Hande Kazanova 31 Ocak 2022 burç yorumlarını yazdı.
Yaptığı tahmin ve uyarılarla dikkatleri üzerinde toplayan astroloji uzmanı Dinçer Güner perşembe günüyle ilgili uyarılarda bulundu.
Yeni ay olacak: Yeni aya girerken bizi karşılayan bir yeni ay olacak. Şubat ayının yeni ayı 12 derece kova burcundaki başrollerini Satürn’ün oynayacağı yeni ay olacak. Bu yeni ayda etkin olacak olan sabit yıldızımız adı ise Albali sabit yıldızı. Bu yeni ay 2021 senesin de meydana gelen Satürn/ Uranüs etkileşimi tetiklemesinden ötürü de ayrı bir önem kazanmaktadır.
Bireysel etkiler: Şimdi bu yeni ayın önce bireysel, sonra dünya sonra da ülkemiz açısından etkilerine göz atalım. Astrolojide Kova burcu; ; dostluklar, arkadaşlıklar, grup çalışmaları, akıl, özgürlük, farklı ve denenmemiş olanlar, orijinal olmak, yenilikçi, entelektüel konular, tabuları yıkmak, teknoloji, dijital dünya, isyanlar, asilik etmek, marjinal her türlü konu, toplumun faydasına bir şeyler yapma ihtiyacı, yeni akımlar, elektrik, yeni icatlar, uzay, gökyüzü, astroloji, insan hakları, dernekler, azınlıklar demektir.
İşe yaramayan ilişkiler: Sağlık olarak ise sembolize ettiği konular; alt bacaklar, baldırlar, sinir sistemi, kan dolaşım sistemi, kalp ve topuklardır. Satürn ise; kurallar, disiplin, çeki düzen vermek, sorumluluk, sınavlar, ayrılık, soğukluk, mesafe gibi kavramlarla ifade edilir. Bu dönem sosyal ilişkilerimize çeki düzen vermek, işe yaramayan ilişkileri sonlandırmak, bazı arkadaşlık ilişkilerimizde ise üzerimize düşen görevleri hakkı ile yerine getirmek açısından önemli bir yeni ay olacak.
Görev sorumlulukları: Bazılarımız toplumsal konularda bazılarımız ise grup çalışmalarında görev sorumlulukları artarken, bazılarımız ise kişisel özgürlük alanlarımızı genişletmek için adımlar atacaktır. İnternet, dijital işleri sosyal medya, e-ticaret ile ilgili işler ve projeler sık sık gündeme gelebilir. Ama hem Merkür’ün 6 Şubata kadar geri harekette olması hem de Satürn etkili bir yeni ay olmasından dolayı, bu konularda dikkatli adımlar atmamız gerektiğine işaret etmekte.