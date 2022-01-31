Şubat'ta bu tarihlere dikkat! 'Yeni dönem başlıyor' diyen Dinçer Güner uyardı: Hande Kazanova'dan 2022 burç yorumları...

Görev sorumlulukları: Bazılarımız toplumsal konularda bazılarımız ise grup çalışmalarında görev sorumlulukları artarken, bazılarımız ise kişisel özgürlük alanlarımızı genişletmek için adımlar atacaktır. İnternet, dijital işleri sosyal medya, e-ticaret ile ilgili işler ve projeler sık sık gündeme gelebilir. Ama hem Merkür’ün 6 Şubata kadar geri harekette olması hem de Satürn etkili bir yeni ay olmasından dolayı, bu konularda dikkatli adımlar atmamız gerektiğine işaret etmekte.