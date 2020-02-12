Şubat ayı otomobil kampanyaları birbirinden cazip fırsatlar
Şubat ayı otomobil kampanyaları kapsamında faizler sıfırlanırken, fiyatları düşüren indirimler de dikkat çekiyor. Otomobil markaları yeni yıla tüketicelere yönelik özel kampanya başlattı.
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) 2020 yılı Ocak ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarına ilişkin verileri açıkladı. Bu yıl Ocak ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 100.53 artarak 22.016 adet oldu. 2020 yılının ikinci ayının başlaması ile elde ettiği performansı korumak isteyen markalar, tüketicilere özel hazırladıkları kampanyaları bir bir duyurmaya başladı.
Dacia
Şubat ayında Dacia’nın Sandero, Duster ve Dokker ECO-G modellerinde sıfır faiz fırsatı ve cazip fiyatlar sunuluyor. Kampanya dahilinde Dokker, Sandero ve Duster ECO-G modellerinde 12 ay vade ile 24.000TL kredi için sıfır faiz avantajı bulunuyor. Şubat ayında Dacia Dokker 83.250 TL’den, Sandero 84.350 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, Duster ECO-G ise 114.000 TL’den başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor. Kampanya kapsamında, Dacia Kasko’da ve uzatılmış garantide 500 TL indirim yer alıyor.
Renault
Renault, Şubat ayında müşterilerine sıfır faiz ve cazip fiyatlar ile 2020 model Clio HB ve Megane Sedan sahibi olma fırsatı sunuyor. Kampanya kapsamında 2020 model Clio HB ve Megane Sedan modellerinde 24.000 TL kredi için 12 ay vadeli sıfır faiz fırsatı bulunuyor. Şubat ayında Clio HB Joy 0.9 TCe 90 bg 95.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg ise 131.000 TL’den başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor. Kampanya kapsamında ayrıca Renault Kasko ve uzatılmış garantide 500 TL indirim imkanı da yer alıyor.
Fiat
Fiat, Şubat ayında da avantajlı alım seçenekleri sunarak tüketicinin yanında olmayı sürdürüyor. Ay sonuna dek Egea ailesinin üyeleri ile birlikte Fiat Doblo ve Fiorino Panaroma modelleri; 50 bin TL için 24 ay vadeli yüzde 0.69 faizli kredi imkânıyla tüketicilere sunuluyor. Fiat Egea ailesinin 2020 model yılına ait otomatik şanzımanlı sedan versiyonları ise Şubat ayı süresince manuel vites fiyatıyla satın alınabiliyor.