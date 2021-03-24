Suavi Saygan ve eşi Gönül Yılman Saygan koronavirüse yakalandı sağlık durumları...
Gönül Yılman Saygan'ın koronavirüse yakalanmasının ardından eşi ünlü sanatçı Suavi de hastalığa yenik düştü.
Usta sanatçı Suavi'nin eşi Gönül Yılman Saygan, koronavirüse yakalandı 10 gün boyunca Suavi, eşiyle ilgilenirken hastalıktan kaçamadı. Kişisel sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Gönül Yılman Saygan, eşi Suavi'nin koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Gönül Yılman Saygan Twitter hesabından şunları yazdı:
''Maalesef Suavi de Pozitif... 10 gündür bana bir bebeğe bakar gibi baktı ama şimdi o da düştü...''
Saygan'ın paylaşımı üzerine birçok kişi ''Geçmiş olsun'' mesajları atarken bir an önce iyileşmelerini de diledi.
Suavi'nin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Saygan, söz konusu paylaşımda şunları kaydetti:
''Çok teşekkürler, @Suavi_Suavi'nin sağlık durumu iyi, tedavisi evde yapılacak. Semptomların hepsi var. Dinlenip tedavisine devam etmesi gerek. Kızımız ayakta ve sağlıklı.''