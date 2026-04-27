Su kuyusu kavgasında katliam yaşandı! 42 kişi hayatını kaybetti

Su kuyusu kavgasında katliam yaşandı! 42 kişi hayatını kaybetti

Çad’ın doğusundaki Wadi Fira eyaletinde su kuyusu anlaşmazlığı nedeniyle yerel topluluklar arasında çıkan çatışmada 42 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Wadi Fira eyaletine bağlı Igote köyünde iki kişi arasında su kuyusu anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Ailelerin de karıştığı tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü.

Bölgede yerleşik çiftçi topluluklar ile göçebe çobanlar arasında çıkan çatışmada 42 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Yetkililer, çatışmaların kontrol altına alındığını ve bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığını bildirdi.

Bölgede yaşayan çiftçiler ile göçebe çobanlar arasında su, otlak ve arazi kaynaklı anlaşmazlıklar sık sık şiddet olaylarına dönüşüyor.

Not: Haberin görseli arşivdir.

