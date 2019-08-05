Su kuyusu açmak için sondaj yaptırdı ortaya çıkan görüntüyle şaşkına döndü

Doğal gaz ya da petrol olabilir mi?: "Yaklaşık 4- 5 gündür açtığımız kuyudaki soğuk hava bitmeden yüzeye çıkıyor. Burada doğal gaz mı yoksa petrol yatağı mı var bilmiyorum. İlgili kurumların kuyuda araştırma yapmasını istiyorum. İlk defa böyle bir manzarayla karşılaştım. 120 metreye kadar inildi ama suya rastlamadık"