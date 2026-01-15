Su çiçeği vakaları artıyor! Uzmanlardan su çiçeği uyarıyor! Salgın riski var mı?

TEK DOZ AŞI YAPILMASI VE PANDEMİ FAKTÖRÜ ETKİLİ OLDU

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, bazı çocukların hastalığı evde, kolay atlattığı için ‘Bakanlığa bildirim zorunluluğu’nun düzenli işlemediğini fakat alandan gelen bilgiler ışığında suçiçeğinin arttığı ve ilkokul çağında da görüldüğünü doğruluyor. Nedir artışın sebebi? Cevabı şu:“Önemli nedenlerinden biri, Türkiye’de çocuklara tek doz aşı yapılması. Normali 2 aslında. İlki 12 aylıkken -aşı takvimimizde de olduğu gibi- yapılıyor. İkincisi 4-6 yaş aralığında. Tek doz yüzde 80-85, iki doz yüzde 95 ve üstü koruma sağlıyor. Ancak biz 13 yıldır sadece tek doz yapıyoruz.”