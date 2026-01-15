Su çiçeği vakaları artıyor! Uzmanlardan su çiçeği uyarıyor! Salgın riski var mı?
Su çiçeği hastalığı giderek yaygınlaşıyor. Kış aylarında ortaya çıkan vakalara karşı uzmanlardan uyarı yapıldı. Vaka artışı nedeniyle salgından korunmak mümkün mü? İşte su çiçeği belirtileri...
Kış aylarında daha sık görülen su çiçeği vakalarında artış yaşanıyor Uzmanlar bunun en önemli nedenlerinden birinin Türkiye’de çocuklara tek doz aşı yapılmasının olduğunu söylüyor. Peki su çiçeği nedir, nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir? İşte detaylar...
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü faaliyet raporuna göre Sağlık Bakanlığı’na, 2023’te 4 bin 581’i kesin olmak üzere 17 bin 838, 2024’te ise 5 bin 231’i kesin olmak üzere 21 bin 66 suçiçeği vakası bildirilmiş. 2025 verileri henüz açıklanmadı. Ancak bir arkadaşım, vaka görüldüğü için oğlunu 3 gündür okula göndermiyor.
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nden bir heyet de artan suçiçeği vakaları, salgın ihtimali ve alınması gereken önlemleri değerlendirmek üzere Çankırı’da çalışma yaptı. Nedir artışın sebebi? Peki ne gibi önlemler alınmalı? Hürriyet'ten Fulya Soybaş uzmanlara sordu.
TEK DOZ AŞI YAPILMASI VE PANDEMİ FAKTÖRÜ ETKİLİ OLDU
Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, bazı çocukların hastalığı evde, kolay atlattığı için ‘Bakanlığa bildirim zorunluluğu’nun düzenli işlemediğini fakat alandan gelen bilgiler ışığında suçiçeğinin arttığı ve ilkokul çağında da görüldüğünü doğruluyor. Nedir artışın sebebi? Cevabı şu:“Önemli nedenlerinden biri, Türkiye’de çocuklara tek doz aşı yapılması. Normali 2 aslında. İlki 12 aylıkken -aşı takvimimizde de olduğu gibi- yapılıyor. İkincisi 4-6 yaş aralığında. Tek doz yüzde 80-85, iki doz yüzde 95 ve üstü koruma sağlıyor. Ancak biz 13 yıldır sadece tek doz yapıyoruz.”