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Şu an 15 lira! Sürücüler dikkat değiştirmek için çok az kaldı 7 bin 438 liraya yükselecek

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Şu an 15 lira! Sürücüler dikkat değiştirmek için çok az kaldı 7 bin 438 liraya yükselecek

Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süre 31 Temmuz 2025 tarihinde sona erecek. Eski sürücü belgelerinin yenilenmesi için şu an 15 lira ödenmesi gerekirken bu ücret, B sınıfı sürücü belgesi için 1 Ağustos itibarıyla 7 bin 438 liraya yükselecek. 5 adımda eski tip sürücü belgeleri nasıl yenilenir?

Şu an 15 lira! Sürücüler dikkat değiştirmek için çok az kaldı 7 bin 438 liraya yükselecek - Resim: 1

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin geçici 10. maddesi uyarınca, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süre 31 Temmuz 2025 tarihinde sona erecek. Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri geçersiz sayılacak. Eski sürücü belgelerinin yenilenmesi için 31 Temmuz'a kadar yalnızca 15 lira ödenmesi gerekirken 1 Ağustos itibarıyla bu ücret B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 liraya çıkacak.

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Şu an 15 lira! Sürücüler dikkat değiştirmek için çok az kaldı 7 bin 438 liraya yükselecek - Resim: 2

5 adımda yenileme işlemi

AA muhabirinin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden edindiği bilgilere göre, eski tip sürücü belgesi şu 5 adımda yenilenebiliyor:

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Şu an 15 lira! Sürücüler dikkat değiştirmek için çok az kaldı 7 bin 438 liraya yükselecek - Resim: 3

1- Randevu alımı:

İşlemlere başlamadan önce, NVİ İnternet Portalı (https://randevu.nvi.gov.tr), Alo 199 Çağrı Merkezi veya NVİ Mobil Uygulaması üzerinden nüfus müdürlükleri için randevu oluşturulması gerekiyor.

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Şu an 15 lira! Sürücüler dikkat değiştirmek için çok az kaldı 7 bin 438 liraya yükselecek - Resim: 4

2- Gerekli belgelerin hazırlanması:

Başvuru için eski tip sürücü belgesi, 15 lira (13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf payı) ödemesinin yapıldığına dair dekont (Gelir İdaresi Başkanlığının https://ivd.gib.gov.tr internet sayfası veya anlaşmalı bankalardan ödenebilir), yetkili sağlık kuruluşlarınca düzenlenen ve geçerliliği 2 yıl olan sürücü sağlık raporu ile son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 biyometrik fotoğraf talep ediliyor.

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