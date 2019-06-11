Strese karşı bu besinleri tüketin! Yatmadan önce ise bunları için
Strese iyi gelen gıdalar hakkında bilgi veren Gastronomi Bölümü Öğr. Gör. Merve İşeri Uzunoğlu, kefir, bitter çikolata, meyve, sebze ve sarımsağın stresle baş etmede etkili olduğunu belirtti.
Bağırsak florasını düzenleyen yoğurt, kefir gibi fermente gıdaların da yararlı bakterilerle birlikte stres kaynaklı hormon üretimini azaltarak beyin sağlığını koruduklarına dikkat çeken Uzunoğlu, stresle başa çıkmada yardımcı yiyecek ve içecekleri şöyle sıraladı:
“Kan basıncını dengeleyen, zengin potasyum kaynağı muz ve avokado gibi meyveler, vücutta dopamin salgılanmasını destekler. Yaban mersini, böğürtlen gibi koyu renkli meyveler ise güçlü antioksidan özellikleriyle beyin işlevleri ve güçlü bir hafıza üzerinde olumlu etkiye sahiptir. C vitamini stres ile savaşmaya yardımcı olduğundan günlük olarak bol sebze ve meyve tüketilmeli."
Sarımsak: “İçerisindeki allicin maddesi sayesinde bağışıklık sistemini kuvvetlendiren, en güçlü antioksidan yiyeceklerden biri ise birçok yemeğe ekleyebileceğiniz sarımsaktır.
Bitter çikolata: "Stresli durumlarda canınız çikolata çektiğinde bitter çikolatayı tercih edin. Kan basıncını düşürür, içerisindeki polifenol ve flavonoller sayesinde vücudu hastalıklara karşı korur ve aynı zamanda salgıladığı serotonin sayesinde mutlu hissetmenizi sağlar.”