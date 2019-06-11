Strese karşı bu besinleri tüketin! Yatmadan önce ise bunları için

“Kan basıncını dengeleyen, zengin potasyum kaynağı muz ve avokado gibi meyveler, vücutta dopamin salgılanmasını destekler. Yaban mersini, böğürtlen gibi koyu renkli meyveler ise güçlü antioksidan özellikleriyle beyin işlevleri ve güçlü bir hafıza üzerinde olumlu etkiye sahiptir. C vitamini stres ile savaşmaya yardımcı olduğundan günlük olarak bol sebze ve meyve tüketilmeli."