Strakonikeia Antik Kent'i gün yüzüne çıkarılacak! Tam 2 bin 200 yaşında
MUĞLA Yatağan'daki antik kentte kazı çalışmaları devam ediyor. Strakonikeia Antik Kenti'ndeki 2 bin 200 yıllık antik tiyatro gün yüzüne çıkarılıyor.
UNESCO Geçici Kültür Mirası Listesi'nde bulunan antik kentte Helenistik, Roma, Bizans, Beylikler, Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemleri'ne ait eserler bir arada bulunuyor.
Dünyanın en büyük mermer kentleri arasında gösterilen Stratonikeia Antik Kenti, 3 bin yıllık tarihi kalıntılarıyla yerli ve yabancı ziyaretçilerin de gezi rotalarında yerini alıyor.
2 bin yıl öncesinde 3 katlı sahne binası
Kazı başkanlığında bulunan Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Bilal Söğüt, Karia bölgesinin en önemli kentlerinden Stratonikeia'nın, Anadolu'nun yerli halkı Karialılar ve Leleglere ait bir yerleşim yeri olduğunu vurguladı.
Söğüt, kentteki antik tiyatronun 2 bin yıl öncesinde 3 katlı sahne binasıyla birlikte en gösterişli yapılardan biri olduğunu ifade etti.