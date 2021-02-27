Stoksuz çekilince Yasak Elma'nın senaryosu değişti Eda Ece koronaya yakalanmıştı
Yasak Elma dizisinin senaryosunda değişiklik yapıldı. Eda Ece'nin koronaya yakalanması işleri değiştirdi.
FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'nın setinde geçtiğimiz gün koronavirüs paniği yaşandı. Başrol Eda Ece ve 3 set çalışanının koronavirüs testleri pozitif çıktı. Yasak Elma'da Yıldız karakterine hayat veren Ece'nin koronayı ağır atlattığı öğrenildi.
Eda Ece'nin koronavirüs testi pozitif çıkar çıkmaz evinde karantina altına alındı. Sette yaşanan paniğin ardından çekimler Eda Ece'siz olarak devam etti.
Stok bölümleri bulunmayan Yasak Elma'nın senaryosunda değişiklik yapıldı. Dizinin 100. bölüm senaryosu değişti. Stoksuz çekilen dizinin pazartesi ekrana gelecek yeni bölümünün bir kısmında Eda Ece olmayacak.
Öte yandan Eda Ece, geçtiğimiz yıl ekim ayında da koronavirüs testi yaptırmış, sonucu negatif çıkmıştı. Sosyal medya hesabından durumu hayranlarıyla paylaşan Ece, "Hastayım ama korona değilim. Setteyim. Halim yok." demişti.