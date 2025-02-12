STM'nin geliştirdiği İHA sistemi "Kargu"ya büyük ilgi! 10'dan fazla ülkeye ihraç edildi
STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ Genel Müdürü Özgür Güleryüz, insansız hava muharebe aracı "Kargu"nun 10'dan fazla ülkeye ihraç edildiğini bildirdi.
Antalya'da 30 Ocak-2 Şubat'ta düzenlenen "4. Savunma ve Havacılık Sanayisinde Küresel Stratejiler Konferansı"na katılan Güleryüz, AA muhabirine, 2024'ün, Türk savunma sanayisi ihracatında verimli geçen bir yıl olduğunu söyledi.
Şirket olarak da güzel bir yıl geçirdiklerini dile getiren Güleryüz, "STM'nin birçok farklı faaliyet alanı var. En temel faaliyet alanımız askeri denizcilik. Askeri denizcilik alanında 2024 yılı, özellikle ihracat konusunda oldukça başarılı geçti.
-Geçen yıl Malezya Kraliyet Donanması için 3 yeni korvet inşası, Portekiz Deniz Kuvvetleri için de 2 ikmal gemisi ve lojistik destek gemisi sözleşmesini imzaladık." dedi.
STM'nin, "MİLGEM (Milli Gemi)" projesi kapsamında Deniz Kuvvetlerine tasarımda mühendislik desteğiyle başlayan faaliyetleriyle, Türkiye'nin ilk milli korvet projesinde (hafif zırha sahip, sahil devriye gemilerinden büyük, fırkateynden küçük savaş gemisi) önemli görevler üstlendiğini anlatan Güleryüz, Ukrayna için 2 korvet geliştirme projesini sürdürdüklerini bildirdi.