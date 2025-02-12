STM'nin geliştirdiği İHA sistemi "Kargu"ya büyük ilgi! 10'dan fazla ülkeye ihraç edildi

Şirket olarak da güzel bir yıl geçirdiklerini dile getiren Güleryüz, "STM'nin birçok farklı faaliyet alanı var. En temel faaliyet alanımız askeri denizcilik. Askeri denizcilik alanında 2024 yılı, özellikle ihracat konusunda oldukça başarılı geçti.