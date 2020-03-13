Steve Jobs'un kehanetleri bir bir gerçek oldu bakın neler
Steve Jobs, sadece 1990'lı yıllardaki kehanetleriyle, ölümüne rağmen günümüz teknoloji devlerinin örnek alması gereken isimler arasında.
Apple'ın büyük kurucusu Steve Jobs, dünya halkında yankı uyandıran nadir isimler arasında yerini almış durumda. Karakteri, mizacı kadar öngörüsü de başarılı seviyede. İşte geçmişte sadece 'Steve Jobs'un kehanetleri' denilen şimdilerde ise herkesin ihtiyaç duyduğu, kullandığı teknolojiler..
Siri ve Alxea gibi akıllı asistanlar bugün bir çoğumuzun hayatında yer alıyor. 1984 yılında The Daily Beast'e konuşan Steve jobs, "cihazlarımızda bizim isteklerimize yanıt veren küçük bir insan olacak" ifadesini kullanmıştı.
Steve Jobs Apple'ın CEO'su olarak ilk iPad modelini 2010 yılında tanıtmış olmasına rağmen, söz konusu fikri ilk olarak 1983 yılındaki International Design Conference'ta dile getirmişti.
1984 yılında akıllı telefon fikrini açıklayan Jobs, teknoloji yeterli seviyeye geldiğinde iPhone ile karşımıza çıktı.