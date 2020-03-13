Steve Jobs'un kehanetleri bir bir gerçek oldu bakın neler

Apple'ın büyük kurucusu Steve Jobs, dünya halkında yankı uyandıran nadir isimler arasında yerini almış durumda. Karakteri, mizacı kadar öngörüsü de başarılı seviyede. İşte geçmişte sadece 'Steve Jobs'un kehanetleri' denilen şimdilerde ise herkesin ihtiyaç duyduğu, kullandığı teknolojiler..