Stephan Kuntz'un Türk Yardımcısı Hamit Altıntop oldu! Nihat Özdemir açıkladı

A Milli Takım'ın başına getirilen Alman Tenki Direktör Stefan Kuntz'un Türk yardımcısı belli oldu. Resmi imzayı atan Kuntz'un yardımcılığını Hamit Altıntop yapacak...

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Alman teknik direktör Stefan Kunt, A Milli Takım'ın başına geçmek için resmi imzayı attı. İmza töreninde konuşan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, "Yeni dönemde Kuntz'un en büyük yardımcısı Hamit Altıntop olacaktır" dedi...

Stefan Kuntz da, "Türkiye benim ikinci evim gibi. Türk futbolunun potansiyelini biliyorum. Bana duyduğunuz güven için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı