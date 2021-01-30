Star'ın son bombası Seni Çok Bekledim fiyasko çıktı reytinglerde çakıldı!

Dizi, 13 Mart 1992 yılında Erzincan'da yaşanan bir depremde öldü sanılıp diğer cesetlerin yanına konulan 17 yaşındaki Kadir Eren'in hikayesini anlatıyor. Annesinin başka bir adamla evlenmesini hazmedemeyen ve kendini aşka kapatan Kadir'in Ayliz ile buluşmasını ve aşklarının zorlu sınavlardan geçmesi konu ediyor.