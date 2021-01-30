Star'ın son bombası Seni Çok Bekledim fiyasko çıktı reytinglerde çakıldı!
Star TV'nin haftalar önce tanıtımları ile olay olan dizisi Seni Çok Bekledim cuma akşamı ilk bölümü ile seyircisiyle buluştu. Umutların yüksek olduğu dizi bekleneni veremedi, hem oyunculuklar hem de senaryo sınıfta kaldı. Dizi reyting listesinde de bekleneni veremedi.
Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Özcan Deniz'in olduğu Star'ın son dizi bombası Seni Çok Bekledim cuma akşamı ekran macerasına başladı. Tanıtımlarının haftalar öncesinden dönmeye başladığı dizi maalesef ilk bölümü ile seyircinin beklentisini karşılayamadı. Reyting listesinde de rakiplerinin bayağı gerisinde kaldı.
Seni Çok Bekledim ilk bölümü ile sosyal medyanın da konusu oldu. Haftalardır diziyi merakla bekleyen seyirci İstanbullu Gelin tadında bir hikaye beklerken seyirci senaryoyu biraz yetersiz buldu.
Dizi, 13 Mart 1992 yılında Erzincan'da yaşanan bir depremde öldü sanılıp diğer cesetlerin yanına konulan 17 yaşındaki Kadir Eren'in hikayesini anlatıyor. Annesinin başka bir adamla evlenmesini hazmedemeyen ve kendini aşka kapatan Kadir'in Ayliz ile buluşmasını ve aşklarının zorlu sınavlardan geçmesi konu ediyor.
Özcan Deniz'in uğurlu günü olan cuma akşamı ekrana gelen dizi rakipleri Kırmızı Oda, Ramo ve Arka Sokaklar'ın çok gerisinde kaldı. Reklamsız ve ard arda yayınlanan ilk bölüm reyting listelerinde total'de 16., AB'de ise 8. oldu.