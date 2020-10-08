Star'ın Sadakatsiz dizisindeki yatak sahnesi kriz çıkardı!

Star TV'nin ard arda bir kaç dizinin fişini çekmesinin nedeni belli oldu. Star, çarşamba akşamı ilk bölümü ile ekrana gelen dizi Sadakatsız ile en büyük bombasını patlattı. Dizi karşısında sıkı rakipleri olmasına rağmen reytinglerde fırtına gibi esti ve zirvenin sahibi oldu.