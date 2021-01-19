Star'daki Sefirin Kızı'nda başrol oyuncusu resmen veda etti final kapıda!
Star'ın heyecanla izlenen dizisi Sefirin Kızı'nda olmaz denilen oldu ve dizinin başrol oyuncusu resmen ayrıldığını duyurdu. Star TV'nin diziyi erken finalle bitireceği de güçlü iddialar arasında.
Hikayesi ve oyuncu kadrosu ile seyirciyi içine çeken dizi Sefirin Kızı, Star TV ekranlarında pazartesi akşamları yayınlanıyor. Son haftalarda rakiplerinin gerisinde kalsa da dizinin hayranları her bölümü büyük heyecanla izliyor sabırsızlıkla bir sonraki bölümü bekliyor.
Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar ile daha çocuk yaştayken Bodrum'a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare'nin imkansızlıklarla dolu aşk hikayesinin anlatıldığı Sefirin Kızı dizisinin başrollerinde Sancar karakteriyle Engin Akyürek, Nare karakterine Neslihan Atagül var.
Bir süredir seyirciyi üzen gelişmelerin yaşandığı diziden gelen son haber ise dizinin sıkı takipçilerini resmen yıktı. Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan dizinin Nares'si Neslihan Atagül diziden ayrılıyor.
Rapor almıştı: Geçirgen bağırsak sendromu hastalığına yakalanan Atagül, bir süre önce Bodrum’da doktora gitmiş ve 10 gün rapor almıştı. Sete zorunlu ara vermek zorunda kalan Atagül'ün izni doktorların kararı ile 26 güne çıkartıldı.