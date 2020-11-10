Star'daki Sefirin Kızı pes dedirtti izleyici yıldık diye isyan etti
Star TV'nin 2. sezonu ile ekranlarda fırtınalar estiren dizisi Sefirin Kızı'nda Neslihan Atagül'ün canlandırdığı Nare karakteri seyirciyi artık isyan ettirdi, twitter'da yıldık artık yeter yorumları yapıldı.
Pazartesi akşamları Star TV ekranlarında aşk rüzgarları estiren dizi Sefirin Kızı son bölümü ile ekrana geldi ve yine sosyal medyanın en çok konuştuğu ve yorum yaptığı dizilerden biri olmayı başardı. Fakat bu kez izleyici senaryo dışında başka bir şeye taktı başrol oyuncusu Nare'ye...
Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar ile daha çocuk yaştayken Bodrum'a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare'nin imkansızlıklarla dolu aşk hikayesinin anlatıldığı Sefirin Kızı dizisinin başrollerinde Sancar karakteriyle Engin Akyürek, Nare karakterine Neslihan Atagül var.
Ayrıca her bölümü ile ses getiren ve reyting listelerinde kanalın yüzünü güldüren dizinin oyuncuları arasında Gediz karakteri ile son günlerin konuşulan ismi Uraz Kaygılaroğlu da var.
Son bölümlerde özellikle Nare ile Sancar'ın yakınlaştığı aşk kokan sahneler izleyiciyi mest ederken seyircinin son haftalarda takıldığı ve yetti artık dediği bir karakter var; Nare...