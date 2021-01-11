Star'daki Sefirin Kızı başrol oyuncusunu fena harcadı başka diziyle anlaştı!

Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar ile daha çocuk yaştayken Bodrum'a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare'nin imkansızlıklarla dolu aşk hikayesinin anlatıldığı Sefirin Kızı dizisinin başrollerinde Sancar karakteriyle Engin Akyürek, Nare karakterine Neslihan Atagül var.