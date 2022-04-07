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Starbucks'tan kahve fiyatlarına zam geldi işte yeni liste

Starbucks'tan kahve fiyatlarına zam geldi işte yeni liste

Kahve fiyatları küresel fiyat artışı ve Türkiye'deki gider maliyetleriyle tırmanmaya geçti. Starbucks yeni yılda yaptığı zamdan sonra bir zam da baharın gelişiyle yaptı.

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Türkiye'de artan maliyetlere rağmen kahve fiyatlarını makul seviyede tutmaya çalışan Starbucks, beklenen zammı bugün yaptı. Zam, birçok ürüne yüzde 25 seviyesinde yansıdı. Zammın ardından Starbucks severler sosyal medyada tepkilerini dile getirdi. Zamma ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Dünyanın en büyük kahve zinciri olan Starbucks, Türkiye’de artan döviz kuru ve enflasyona rağmen ürün fiyatlarını makul seviyelerde tutmuştu. Hammadde başta olmak üzere birçok ürünün fiyatının artmasının ardından; son olarak Starbucks’tan da bir zam hamlesi geldi.

WebTekno'nun aktardığına göre; 7 Nisan sabahı Starbucks şubelerine giden müşteriler, yeni fiyatlarla karşılaştı.

Starbucks tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da şubelere gidenlerin aktardıklarına göre ürünlerin fiyatları yaklaşık yüzde 25 oranında zamlandı.

Starbucks’ın popüler ürünlerinden bazılarının zamlı fiyatları şu şekilde:

Cool Lime (Küçük): 30 TL
Caffé Latte (Küçük): 23,75 TL
White Chocolate Mocha (Küçük): 34,25 TL
Caffé Americano/Iced Caffé Americano (Küçük): 21,75 TL
Chai Tea Latte (Küçük): 29,75 TL
Ahududulu Cheesecake: 33,25 TL

Kahve fiyatları son bir yılda yüzde 76 artarken Rusya'ya uygulanan yaptırımların gübre fiyatlarını yükseltmesi piyasaları daha da etkiledi. Potas, nitrojen ve fosfatlar da dahil olmak üzere temel gübre bileşenlerinin fiyatı hızla yükseldi. Sektör uzmanları gübre kullanımının azalmasıyla üretim ve kalitenin gerileyeceğini ve bunun acısının yılın üçüncü çeyreğinde çıkmaya başlayacağını söylüyor.

Brezilya’nın sadece 3 ila 6 ay yetecek kadar gübre stoku bulunduğu için kahve piyasasında 3'üncü çeyrekte panik başlayabileceği belirtiliyor.

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