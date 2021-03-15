Star TV'nin sevilen dizisi için kötü haber geldi! İkinci sezon onayı gelmedi final yapıyor
Star TV, yeni bir dizisi için sevilen dizinin başını yaktı. İkinci sezon onayı vermediği dizinin fişini çekti.
Televizyon ekranlarında Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleme aldığı diziler fırtınalar koparırken Star TV, bu rüzgardan geri kaldı. Reytingler konusunda iç açıcı bir yapım yakalayamayan kanal, yeni yapımlarda şansını arayacak.
Başrollerinde Ahsen Eroğlu, Barış Falay, Canan Ergüder, Deniz Can Aktaş, Fatih Artman gibi isimlerin yer aldığı Menajerimi Ara için sona gelindi.
Star Tv’nin Pazar akşamları yayınlanan dizisi Menajerimi Ara için final kararı alındı. Ay yapım yeni dizileri için yaza hazırlık yaparken üzerini çizeceği dizileri de belirledi. Onlardan biri de Menajerimi Ara dizisi oldu.
Bu sezon başlayan ve ilk bölümü ile dikkatleri üzerine çeken, her bölüm ünlü konukları ile merak edilen Menajerimi Ara dizisi 2. sezon onayı alamadı.