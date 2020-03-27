Star TV'nin sevilen dizisi final yapıyor! Koronavirüs dizinin sonunu getirdi
STAR TV'nin birbirinden ünlü oyuncuların yer aldığı dizisi için şoke eden final kararı verildi. Dizinin reytinglerinin iyi olmasına rağmen final yapacak olması koronavirüs iddiasını ortaya çıkardı.
Ekranlardaki yaprak dökümü devam ediyor. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını Türkiye'yi de etkisi altına alınca bazı dizi setleri çekimlere ara vererek önlem aldı. Çekimleri devam eden dizilerin oyuncuları ise durumdan oldukça rahatsız. Sağlığın her şeyin önünde olduğunu yapımcılara anlatmaya çalışan oyuncular isyan bayrağını çekti.
Star TV ekranlarında yayımlanan Güvercin dizisinin final kararında da koronavirüsün etkili olduğu iddia edildi. Dizinin düşük reytingler yüzünden final kararı aldığı söylense de kulislerde corona virüsü korkusunun bu kararda etkili olduğu konuşuluyor.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok dizi seti durdurulsa da Güvercin dizisinin çekimlerinin koroknavirüs salgınına rağmen devam etmesi kriz çıkardı.
Çekimlerin devam etmesi dizi setinde gerilimi arttırdı. İddialara göre, dizinin başrol oyuncusu Mehmet Ali Nuroğlu, koronavirüs nedeniyle çekimlerin iptal edilmemesini gerekçe göstererek çalışmayı bıraktı.