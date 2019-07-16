Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Benim Tatlı Yalanım'a ortalığı karıştıracak transfer

Yaz sezonunda kanalların izleyicilerin beğenisine sunduğu dizilerden belki de en beğenileni olan Benim Tatlı Yalanım dizisi, kısa süre içerisinde geniş hayran kitlesine ulaştı. Yayınlandığı son bölümüyle reytinglerde zirveye ulaşmayı başaran dizi, oyuncu kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti.