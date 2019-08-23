Star Tv'nin iddialı dizisi Sevgili Geçmiş'in kadrosu belli oldu Flaş transferler var
Star Tv'nin yeni sezonda ekranlara gelecek iddialı dizisi 'Sevgili Geçmiş' dizisinin oyuncu kadrosu şekillenmeye başladı. Süreç film imzalı dizide başrol oyuncuları ise Ece Uslu ve Emre Kınay olacak.
Star Tv ekranlarına yeni sezonda bomba oyuncu kadrosuyla yepyeni bir dizi geliyor. Süreç Film'im yapımcılığını üstlendiği yeni dizi 'Sevgili Geçmiş' dizisinin oyuncu kadrosu, netlik kazandı. Başrollerini başarılı oyuncular Ece Uslu ve Emre Kınay'ın oynayacağı dizinin kadrosuna bomba bir transferler var.
Yasak Elma'da canlandırdığı Zeynep karakteriyle oldukça sevilen Sevda Erginci, geçtiğimiz sezonun sonlarına doğru rol arkadaşı Onur Tuna ile birlikte Fox Tv ekranlarında yer alan Yasak Elma'dan ayrılmıştı. Sevda Erginci, yeni sezonda Star Tv ekranlarında olacak.
Sevda Erginci'nin yeni sezonda Star Tv ekranlarında yer alacak 'Sevgili Geçmiş' dizisinde İpek karakterine hayat verecek.
Dizinin kadrosunda bulunan diğer başarılı isimlerden biri de Özge Özpirinçci ile yaşadığı aşk gündemde olan Burak Yamantürk oldu.