Star TV'ın bomba dizisi Sol Yanım'ı Ceren Baysel'i konuştu: Dengesizliğin en güzel şekilde dengelenmiş hali
Star TV'nin merakla beklenen dizisi Sol Yanım'ın bayrol oyuncularından Cemre Baysel hayat verdiği Biricik Ergün karakterini anlattı.
Cemre Baysel başrollerini; Özge Yağız, Tolga Mendi, Emre Bey, Defne Samyeli ve Cansel Elçin ile paylaştığı Star TV'nin yeni dizisi Sol Yanım'ı ve hayat verdiği Biricik Ergün karakterini anlattı.
Sol Yanım projesine sizi çeken ne oldu?
Kesinlikle genç ekip. Oyuncu kadrosu, reji ekibi, yapım ekibimizin enerjisi, projeye duydukları inanç ve heyecan benim Sol Yanım’a daha çok sarılmamı sağladı. Hikayeyi ve karakteri zaten sevmiştim. Bir de bu faktörler olduğunda; “Ben bu işte olmalıyım” dedim.
Karakterinizden bahseder misiniz?
Bizim kız biraz çılgın. Hem deli bir kadın olup hem de aklı başında bir kadın olmasına şaşırıyorum. Dengesizliğin en güzel şekilde dengelenmiş hali Biricik.
Star TV seyircisini Sol Yanım’da neler bekliyor / neler izleyecek?
Aşkın, entrikanın, dostlukların, dramın ve komedinin yanı sıra kadınların ne kadar zeki aynı zamanda ne kadar cesur olduklarını ve gerçek kadın gücünü göreceğiz. Seyircilerin aklına, kalbine dokunacak daha birçok şey...