Star TV'ın bomba dizisi Sol Yanım'ı Ceren Baysel'i konuştu: Dengesizliğin en güzel şekilde dengelenmiş hali

Sol Yanım projesine sizi çeken ne oldu?

Kesinlikle genç ekip. Oyuncu kadrosu, reji ekibi, yapım ekibimizin enerjisi, projeye duydukları inanç ve heyecan benim Sol Yanım’a daha çok sarılmamı sağladı. Hikayeyi ve karakteri zaten sevmiştim. Bir de bu faktörler olduğunda; “Ben bu işte olmalıyım” dedim.