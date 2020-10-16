Star TV'den ortalığı sallayacak dizi başrolde Defne Samyeli ve Ramo'nun yıldız ismi var
Star TV yapımcılığını BKM'nin üstlendiği kadrosunda birçok usta ve genç ismin bulunduğu Sol Yanım ekranlara gelmeye hazırlanıyor
‘Sol Yanım’ın yönetmenliğini Serdar Gözelekli üstlenirken, senaryosu da pek çok önemli dizinin senaristliğini gerçekleştiren Melis Civelek imzasını taşıyor. Dizinin başrollerinde Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli, Cansel Elçin bulunuyor. Birçok genç ve usta isim kadrosunda bulunmasıyla Sol Yanım şimdiden dikkatleri üzerine topladı.
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‘Sol Yanım’, zenginliğin tüm ihtişamını yaşadıktan sonra bir mahallede yeni hayatına alışmaya çalışan anne ve kızın sırlarının yanı sıra, görkemli ve mutlu bir hayatın simgesi olan Kutlusoy ailesinin sırlarının birbirine nasıl düğümlendiğini anlatacak.
İşte birçok ismin yer aldı Sol Yanım'ın kadrosu
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Özge Yağız
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Tolga Mendi
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