Star TV'deki Babil dizisinin yıldızı Aslı Enver 'söz' deyip paylaştı Instagram yıkıldı
Cuma akşamları Star TV'de yayımlanan Babil dizisinin yıldızı Aslı Enver, koronavirüs nedeniyle evine kapanan ünlü isimlerden oldu. Aslı Enver, bu günlerin de geçeceğine dair umut dolu paylaşımıyla herkesi mest etti.
Halit Ergenç, Birce Akalay, Nur Fettahoğlu gibi birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı Babil dizisinde komiser Nihal karakterine hayat veren Aslı Enver de kendisini evde karantina altına aldı. Türkiye'de de hızla yayılan koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan başarılı oyuncu, Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
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Sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşıma bu günlerin de geçeceğine dair bir not düşen Aslı Enver, fotoğrafıyla beğenileri topladı.
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Enver, camdan çıkarak verdiği pozuna "Sana söz yine baharlar gelecek, söz..." notunu düştü.
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Aslı Enver'in bu paylaşımı kısa sürede yaklaşık 400 bin kişi tarafından beğenildi ve Enver, övgü dolu birçok yorum aldı.
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