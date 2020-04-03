Star TV'de yayımlanan Çocuk dizisinin yıldızı Cansın Çekili korona hastalığını anlattı

"Sanırım ben de bu kadar dikkat etmeme ve aşırı temkinli olmama rağmen hastane kontrollerim için sadece evden 4 kez çıktığımda kaptım ya da bilmiyorum o kadar çok şey dinledim ki düşünmüyorum da çünkü sağlam psikoloji şu süreçte en büyük ihtiyaç...''