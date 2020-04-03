Star TV'de yayımlanan Çocuk dizisinin yıldızı Cansın Çekili korona hastalığını anlattı
Son olarak Star Tv dizisi Çocuk'da yer alan Cansın Çekili, Instagram koronavirüse yakalandığını söyledi. Çekili, gün gün neler yaşadığını da sosyal medya takipçileri ile paylaştı.
Koronavirüs salgını ünlü isimleri de etkisi altına aldı. Koronavirüse yakalanan ünlü isimlerden biri de Çocuk, Mucize Doktor ve Erkenci Kuş gibi dizilerde rol alan oyuncu Cansın Çekili, oldu. Kötü haberi sosyal medyadan duyuran Çekili, koronavirüs hastalığının ne kadar zor ve yorucu olduğunu şu sözlerle anlattı:
"20 gündür bronşit ve alerji ile uğraştığımı zannederken geçen hafta hastaneye gittiğimde yapılan test sonucum pozitif çıktı. Kendi karantinamı sürdürdüğüm döneme şimdi de daha da alan küçültüp odamda kalarak devam ediyorum, çünkü evde hastayım diye yanıma gelen ve kalan canım annem ve kardeşim var.''
''Sıkılmaya hakkım yok, hakkımız yok. Hastalık o kadar zor ve yorucu ki inanın başka birine de bulaştırırım ve ona da bir şey olur korkusu inanılmaz."
"Sanırım ben de bu kadar dikkat etmeme ve aşırı temkinli olmama rağmen hastane kontrollerim için sadece evden 4 kez çıktığımda kaptım ya da bilmiyorum o kadar çok şey dinledim ki düşünmüyorum da çünkü sağlam psikoloji şu süreçte en büyük ihtiyaç...''