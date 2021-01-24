Star TV'de Sol Yanım ve Akrep'te işler karıştı! Seyirciyi üzen haber
Star TV'de Özcan Deniz ortalığı altüst etti. Sol Yanım ve Akrep dizisinin seyircisini üzecek haberler ortaya çıktı.
Başrollerinde Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun yer aldığı yönetmenliğini Şahin Altuğ üstleneceği Star TV'nin iddialı dizisi Seni Çok Bekledim'de hazırlıklarda sona gelindi. Seyirciyi ekrana kilitleyecek dizi başlamadan olay oldu.
Yayınlanan tanıtımlarıyla olduğu kadar afişiyle de merak uyandıran Seni Çok Bekledim, başlamadan Star TV'yi altüst etti.
Özcan Deniz’in yeni dizisi ‘Seni Çok Bekledim’ yakında Star TV’de hikayesinin anlatılacağı dizinin yayın günü belli oldu.
Erzincan’dan Katar’a, Katar’dan İstanbul’a uzanan tutkulu bir aşkın hikayesinin anlatılacağı dizi Cuma günü seyirciyle buluşması planlandı.