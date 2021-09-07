Star Tv'de Seda Sayan'a Gülben Ergen konuk oldu Seren Serengil'den olay 'reyting' yorumu

STAR TV'de 'Sabahların Sultanı Seda Sayan' programı ile yeni sezonda ekranlara 'merhaba' diyen Seda Sayan, programı yeni başlamasına rağmen format değişikliğine gitti. Diğer gündüz kuşağı programları gibi 'olay çözümleme, ayrılanları barıştırma' gibi bir format ile başlayan Seda Sayan, reytinglerde beklenen etki olmayınca kendisiyle özdeşleşen eski formatına; eğlence konseptine geri döndü ve yakın dostu Gülben Ergen'i yeni formatındaki ilk konuk olarak aldı. Birlikte çok eğlenen Gülben Ergen ve Seda Sayan'ın haberini yayınlayan bir siteye, magazin sunucusu ve eski şarkıcı Seren Serengil'den adeta bombalarcasına bir yorum geldi.