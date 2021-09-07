Star Tv'de Seda Sayan'a Gülben Ergen konuk oldu Seren Serengil'den olay 'reyting' yorumu
STAR TV'de Sabahların Sultanı Seda Sayan format değiştirdi ve Gülben Ergen'i konuk aldı. Ezeli rakibi Ergen'in konuk olmasına sinirlenen Seren Serengil Instagram'dan eleştiri yağdırdı. Serengil, Sayan ve Ergen için 'iki reytingsiz' dedi.
STAR TV'de 'Sabahların Sultanı Seda Sayan' programı ile yeni sezonda ekranlara 'merhaba' diyen Seda Sayan, programı yeni başlamasına rağmen format değişikliğine gitti. Diğer gündüz kuşağı programları gibi 'olay çözümleme, ayrılanları barıştırma' gibi bir format ile başlayan Seda Sayan, reytinglerde beklenen etki olmayınca kendisiyle özdeşleşen eski formatına; eğlence konseptine geri döndü ve yakın dostu Gülben Ergen'i yeni formatındaki ilk konuk olarak aldı. Birlikte çok eğlenen Gülben Ergen ve Seda Sayan'ın haberini yayınlayan bir siteye, magazin sunucusu ve eski şarkıcı Seren Serengil'den adeta bombalarcasına bir yorum geldi.
"Tutmadı, artık ne yapsa tutmaz... Çünkü bu tiplerin süresi doldu"
Serengil, "İki reytingsiz... Zaten Seda'nın programı yerlerde. Tutmadı, artık ne yapsa tutmaz... Çünkü bu tiplerin süresi doldu. O platformlu ayakkabılarla anca olsaydı Flash Tv ya da Uçankarga (Uçankuş) Tv'de çalışır. Diğeri zaten evde yok" yorumunu yaptı.
Seren Serengil, geçmişten bu yana kendisini sevmediğini ve husumetlerini sıklıkla dile getirdiği Gülben Ergen'in, Seda Sayan'ın sabah programına konuk olmasını yerden yere vururken, henüz Seda Sayan ve Gülben Ergen cephesinden yanıt gelmedi.