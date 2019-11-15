Star TV'de final yapmıştı İstanbullu Gelin dizisi ekranlara geri dönüyor

İstanbullu Gelin konusu neydi?

İstanbullu Gelin, annesiz babasız büyümüş, genç yaşta hayatın yükünü sırtlamış, çok güzel ve gururlu bir genç kız olan Süreyya’nın; aniden karşısına çıkan zengin ve karizmatik iş adamı Faruk’a aşık olarak Bursa’ya gelin gitmesiyle başlayan dramatik bir aşk hikayesidir.