Star TV'de final yapmıştı İstanbullu Gelin dizisi ekranlara geri dönüyor
87. bölümüyle Star TV'de geçtiğimiz sezon final yapan İstanbullu Gelin dizisi, başka bir kanalda ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
Başrollerinde Aslı Enver ve Özcan Deniz'in bulunduğu İstanbullu Gelin dizisi, final yapmasının ardından Avrupa'da ve Türkiye'de izlenmeye devam ediyordu. Öyle ki dizinin eski bölümlerinin farklı bir kanalda 18 Kasım'dan itibaren yayınlanması kararlaştırıldı.
Finalinde Esma karakterinin ölümüyle herkesi yasa boğan İstanbullu Gelin dizisi, Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün saat 17.00’de TLC ekranında yeniden seyirciyle buluşacak.
Geniş hayran kitlesi oluşturdu: Star TV ekranlarında 3 sezondur ekranlara gelen İstanbullu Gelin dizisi, başta İsrail olmak üzere birçok Avrupa ve Orta Doğu ülkesine satılmıştı.
İstanbullu Gelin konusu neydi?
İstanbullu Gelin, annesiz babasız büyümüş, genç yaşta hayatın yükünü sırtlamış, çok güzel ve gururlu bir genç kız olan Süreyya’nın; aniden karşısına çıkan zengin ve karizmatik iş adamı Faruk’a aşık olarak Bursa’ya gelin gitmesiyle başlayan dramatik bir aşk hikayesidir.