Star TV'de final yapan Söz'ün başrolü Tolga Sarıtaş'ın yeni kanalı bomba
Geçtiğimiz aylarda Star TV ekranlarında 84. bölümüyle final yapan Söz dizisinin sevilen başrol oyuncusu Tolga Sarıtaş, yeni projesi için farklı bir kanalla anlaşmaya vardı.
Son olarak dizisinin final yapmasının ardından tatile çıkan Tolga Sarıtaş'ın sevenlerine müjdeli bir haber geldi. Daha önce Muhteşem Yüzyıl, Güneşin Kızları ve Benim Adım Gültepe dizilerinde rol alan Sarıtaş'ın yeni projesi belli oldu.
Sevilen oyuncu, O3 Medya'nın FOX TV için çekeceği 'Ferhat ile Şirin' projesiyle el sıkıştığı öğrenildi. Dizinin ne zaman çekimlerine başlayacağı henüz netleşmemişken, yönetmenin Mehmet Ada Öztekin olacağı da gelen bilgiler arasında.
Zeynep Mayruk ile birlikte: Özel hayatı konusunda magazin gündeminde son dönemde adını sıklıkla duyuran Sarıtaş, modacı Zeynep Mayruk ile birlikteliğiyle gündeme gelmişti.
Peki Tolga Sarıtaş kimdir?: Sarıtaş, 30 Mayıs 1991 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Aslen Sivaslıdır. Halil Akkanat Lisesi'nden mezun olmuştur.