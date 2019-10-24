Star TV yönetimi hayal kırıklığına uğradı büyük umut bağlanan dizinin fişi çekildi
Star TV yönetimi tanıtımlarıyla ses getiren dizisinin reytinglerde çakılması sebebiyle 3 bölüm sonra final kararı aldı.
Başrollerinde Ceyda Ateş, İsmail Hacıoğlu, Nazan Kesal ve Merve Çağıran gibi ünlü isimlerin bulunduğu Çocuk dizisinin sevenlerine kötü haber geldi. Dizinin yayınlanan ilk 6 bölümünde istenilen reyting elde edilemeyince final kararının alındığı öğrenildi.
Yayınlandığı Pazartesi günü zorlu rakiplerine karşı reyting savaşında direnemeyen Çocuk dizisinin günü değiştirilmişti. Önümüzdeki hafta Salı günü ekrana gelecek olan dizi, reytinglerde artış gösterememesi halinde 9. bölümde final yapacak.
Sözleşmesi yenilenmedi: Salı günü Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Kadın dizisine rakip olarak yayınlanacak olan Çocuk dizisinin, final yapacağına kesin gözüyle bakılıyor. Öte yandan, kanal ile 9 bölümlük anlaşma yapan diziyle sözleşmenin de yenilenmediği konuşuluyor.
Peki Çocuk dizisinin son bölümünde neler yaşandı?
Hasan’dan duydukları Ali Kemal’i allak bullak eder. Şule ile zaten çatırtılı olan evliliği boşanmayla son bulacaktır. Şule, boşanmanın faturasını Akça ile kocasının arasındaki ilişkiye bağlarken bu şüphesini kanıtlamaya ihtiyacı vardır.