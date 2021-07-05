Star TV 'ye peşpeşe final şoku! İyi günde Kötü Günde resmen yıktı!
Kış sezonunda Star TV ekranında birbirinden iddialı yapımlar ekrana geldi. Dizi hayranları da merakla ekran karşısına geçti. Ancak birçok yapım derdini anlatamadan final gerçeği ile yüzleşmek durumunda kaldı… Birçok dizi hayranı bu süreçte kendisini mağdur olarak gördü.
Sosyal medyada erken finaller çok tartışıldı ve Star TV yönetimine de eleştiriler adeta havada uçuştu… Kanalın önemli projelerinin bir bir ekranlara veda etmesi, aslında yayınlanan dizilerin kötü olmaması gibi bir gerçek de ortadaydı… Star TV, bu sezon hem dizi işini iyi yönetemedi hem de üst üste finallerle hayranları çok üzdü..
İyi Günde Kötü Günde dizisinin 6.bölümde vedası Elçin Sangu’yu bile isyan ettirmişti. Babil dizisi 20. bölümde bittiğinde geride gözü yaşlı birçok kişi vardı. İlk başladığında çok sevilen Güvercin dizisi de 16. bölümde ekran ömrünü tamamladı.
52. bölümüyle final yapan Sefirin Kızı dizisinde Tuba Büyüküstün bile kötü gidişatı değiştirememişti. Ardından Kağıt Ev gibi iddialı bir dram dizisinin sessiz sedasız 8. bölümde vedasını gördük.26 bölüm garantisi ile yola çıkan Akrep dizisi de uzun süre düşük reytinglerle gitti ama 26. bölümde final yaparak veda etti.
Şimdiye kadar tam 8 dizi Star TV ekranına veda etti. Kanalın aldığı gün değiştirme kararları çok eleştirildi. Bazı dizilerin yayın zamanının hatalı olduğu yorumları da yapıldı.