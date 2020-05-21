Star TV Ufak Tefek Cinayetler'in Merve'siydi! Aslıhan Gürbüz yeni hayatını anlattı
Bir dönem Star TV ekranlarında fırtınalar estiren Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Merve karakterine hayat veren Aslıhan Gürbüz, yeni hayatını Instagram'dan paylaştığı yeni fotoğraflarla anlattı.
Birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı ve herkes tarafından ilgiyle izlenen Ufak Tefek Cinayetler dizisinin ardından oyunculuğa ara veren Aslıhan Gürbüz, bu dönemde birçok sağlık sorunuyla baş ettiğini anlatmış, İstanbul'u terk etmişti.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ise yepyeni bir hayat yaşadığı anlaşılan Aslıhan Gürbüz, nerede yaşadığını anlattığı bir fotoğrafla yeni hayatı hakkında bilgiler verdi. Aslıhan Gürbüz "Nerede yaşıyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:
"En çok sorulan soru 'nerede yaşıyorsunuz?'... Bir suyun kenarında, bir ağacın altında, bir ormanın içinde ya da ıssız olmaya yakın bir adada :)''
''Bu memleketin bir köşesinde, bir çoğunun önünden geçtiği, bir çoğunun göremediği çokçalarının kıymetini bilmediği bir enlem ve boylamda yaşıyorum."