Star Tv spikeri Nazlı Çelik kızıyla fotoğraf paylaştı sosyal medya yıkıldı

Nazlı Çelik, sosyal medya Instagram'dan kızıyla beraber fotoğraf paylaşınca övgü yağmuru yaşadı.

Star TV'nin başarılı spikeri Nazlı Çelik, bu sefer Mehmetçik'in terör operasyonlarını olay yerinden askerlerimize moral vererek anlatmasıyla değil sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

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Nazlı Çelik, sosyal medya hesabı Instagram'dan kızı ile beraber çekildiği fotoğrafını kalp emojisiyle paylaştı. 

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Başarılı haber sunucusunun bu paylaşımı sosyal medyada övgü yağmuruna tutulmasına neden oldu. Çelik'in kızıyla fotoğrafına binlerce beğeninin yanı sıra çok sayıda yorum da yapıldı. 

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İşte o yorumlardan bazıları:

-Boynundan Ay Yıldızlı kolyesini hiçbir zaman çıkartmayan Türk kadını

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