Star TV Sefirin Kızı'ndan Neslihan Atagül ayrıldı yerine bomba bir isim geldi!

Konuyla ilgili kendi Instagram hesabından açıklama yapan Neslihan Atagül, şunları yazdı:

''Oynarken hücrelerime kadar hissettiğim Nare ile vedalaşıyorum. Ben tolerans göstersem de vücudum o toleransı bana göstermedi. Biraz dinlenmeye ihtiyacım var. Sefirin Kızı ekibime selamlar!''