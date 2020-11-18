Star TV Sefirin Kızı'nda 'yok artık' dedirten hata! İzleyicinin gözünden kaçmadı
Star TV'nin fenomen dizisi Sefirin Kızı'nda yaşanan hata sosyal medyaya damga vurdu. 'Yok artık' dedirten hata izleyenlerin gözünden kaçmadı.
Star TV ekranlarının sevilen dizisi haline gelen Sefirin Kızı, ekranlarda yaşanan yaprak dökümüne rağmen şu an devamlılığını sürdürüyor. Sefirin Kızı geçtiğimiz pazartesi günü Star TV ekranlarında yayımlandı.
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İzleyiciler dizide heyecanlandığı gibi duygusal anlar yaşadı. Fakat bir sahne vardı ki, hayranlarının gözünden kaçmadı.
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Elvan ile Nare'nin odada konuştuğu bir sahnede, devamlılık hatası yaşandı. Nare'nin üstünde turuncu bir elbise varken, daha sonra aynı odada farklı bir kıyafetle olduğu görüldü.
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İzleyicilerin gözünden kaçmayan bu hata, sosyal medyada tepki çekti.
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