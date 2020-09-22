Star TV Sefirin Kızı yıldızı Neslihan Atagül'e bomba teklif Neslican Tay'ı canlandıracak

Daha önce 3 kez yendiği kansere 4'üncü defa yakalanan Tay, geçen yıl eylül ayında hayatını kaybetmişti. Kanserle mücadelesi sembol haline gelen ve 'Demir Kadın' lakaplı Tay'ın hayatı Ceylan Yapım, K.A Yapım ve Cns Production tarafından film yapılacak.